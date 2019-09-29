29 сентября 2019

В Кремле готовят отставку губернатора, которого Путин критиковал за «разбросанную» помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, харитонов николай, съезд кпрф, левченко сергей
Отставка Сергея Левченко может состояться этой осеньюФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко [партия КПРФ]. Об этом журналистам рассказали сразу несколько близких к администрации президента России источников.

«Будет замена (главы региона)», — приводит РБК слова одного из своих собеседников, имена которых не раскрываются. По его словам, отставка Левченко может состояться этой осенью, когда состоится очередная ротация губернаторского корпуса. Эту информацию изданию подтвердил и другой близкий к Кремлю источник. Сам глава региона на звонок журналистов не ответил.

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Опрошенные изданием эксперты выразили мнение, что прогнозируемый уход иркутского губернатора может быть связан с прошедшим в регионе паводком, который был сильнейшим за 180 лет. Президент России приезжал в область трижды, а во время второй поездки довольно жестко критиковал местные власти за проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатами компенсаций, восстановлением инфраструктуры и неудовлетворительное информирование граждан.

Сергей Левченко, напомним, стал губернатором в 2015 году, опередив на тот момент действующего губернатора от «Единой России» Сергея Ерощенко во втором туре. Полномочия Левченко истекают в 2020 году.

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