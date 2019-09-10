Большинство губернаторов не доработают до конца срока в 2020-м году

У большинства из 16 регионов России, где будут очередные выборы губернаторы, сменятся руководители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В большинстве из 16 регионов России, где в 2020 году заканчиваются сроки полномочий действующих губернаторов, существует вероятность замены руководителей. Свою оценку ситуации в субъектах сегодня озвучил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интерес к ротации губернаторов связан с системной работой администрации президента России, подыскивающей территориям руководителей, более отвечающих современным запросам местных жителей.

В завершившемся электоральном цикле такая работа была проведена в шести субъектах (в том числе Челябинской, Курганской областях, Забайкальском крае и Калмыкии). Антирейтинг работавших там губернаторов был намного выше их рейтинга, а назначенные временно исполняющие обязанности 8 сентября выиграли выборы с отличным результатом, переломив настроения в территориях.

Михаил Виноградов озвучил тревожный прогноз для губернаторов, которые мечтают переизбраться в 2020 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из регионов, где в 2020 году заканчиваются сроки полномочий губернаторов, Михаил Виноградов назвал Архангельскую область сложной (губернатор — Игорь Орлов), Еврейский автономный округ (Александр Левинталь) определил: «под большим вопросом». Эксперт рассказал, что есть желающие показать, что ситуация в Ростовской области (Василий Голубев) неуправляемая, но есть и те, кто считает, что она позитивна. Позицию в Чувашии он определил, как «на замену», указав на сообщения о проблемах со здоровьем Михаила Игнатьева. В адрес Калужской области (Анатолий Артамонов) звучат упреки в потере динамики развития региона, который ранее рассматривался как конкурент Татарстану.

Решение по Ханты-Мансийскому автономному округу (Наталья Комарова) Михаил Виноградов анонсирует, как непростое, из-за поиска «конструкции идеального баланса».

Политическими решениями будут вопросы о губернаторах Иркутской области (коммунист Сергей Левченко), Смоленской области (лдпровец Алексей Островский) и Камчатского края (Владимир Илюхин).

Минниханов и Дрозденко названы губернаторами с устойчивыми позициями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Отдельной зоной президент «Петербургской политики» определил группу регионов, которые кажутся высоко электорально управляемыми, но любая негативная информация оттуда быстро обрушает это представление. И миф о стабильности связан скорее с тем, что пока никто не расшатывал ситуацию в этих регионах. К ним Виноградов отнес Брянскую (Александр Богомаз), Пензенскую (Иван Белозерцев), Тамбовскую (Александр Никитин) и Костромскую области (Сергей Ситников).

Комментируя положение главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Виноградов указал, что «трудно назвать Кондратьева успешным губернатором на фоне его предшественника Александра Ткачева». Устойчивыми, по его мнению, выглядят главы Ленинградской области (Александр Дрозденко) и Татарстана (Рустам Минниханов).

Михаил Виноградов отдельно уточнил, что его прогноз не касается досрочных отставок в регионах, в которых выборы в 2020 году не запланированы. По мнению генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова, первые обсуждения досрочных отставок губернаторов стоит ждать через месяц. В 2019 году из 16 прямых выборов на новый срок пошли только три губернатора.

Курганский губернатор Шумков, избравшийся на днях, стал примером для кандидатов-2020 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Виноградов сделал свой прогноз на круглом столе Фонда развития гражданского общества, посвященном результатам выборов. На этом мероприятии Федоров рассказал о запросе россиян на защиту, на открытость и прямую коммуникацию с людьми, честность и справедливость. Политиком с вау-эффектом оказывается тот, кто символизирует перемены. В пример он привел Александра Осипова, победившего в депрессивном Забайкальском крае с «азиатскими результатами голосования»: «Человек полностью попал в запрос. За девять месяцев в должности врио он показал, что это не искусственно слепленный образ».

Федоров предупредил, что кандидат с «негативной стабильностью» в образе обречен на поражение. Три губернатора, переизбранные в 2019 году, продемонстрировали готовность к трансформации.

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов определил запрос россиян к персоне губернатора как запрос на героя. Он привел в пример восторг поддержки врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, «который меньше года назад пришел как врио, и когда в центре города стали убирать снег, люди сказали, что будут за него голосовать». «Там, где кандидат в губернаторы выходил на прямой разговор, там результат был высокий, — сообщил Куртов. — Радий Хабиров сломал традицию невыхода на дебаты, и получил высочайший результат. Он стал героем для Башкирии, которая смотрит на соседний Татарстан, где ситуация лучше, и тоже хочет улучшений. Хабиров стал человеком, на которого надеются».