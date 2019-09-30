Россиянам позволят оплачивать коммуналку вместе с продуктами

Сбербанк готовится запустить проект по приему на кассах магазинов платежей за коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь. Об этом журналистам рассказали сразу несколько источников в банковском секторе.
Такой функционал, как отмечается, будет доступен жителям удаленных районов и маленьких населенных пунктов. Запуск проекта, по предварительным данным, запланирован на осень 2019 года, но не исключено, что старт сдвинется на более поздний срок.
«Сервисом смогут воспользоваться только клиенты Сбербанка, в магазинах можно будет оплатить те же услуги, платежи по которым доступны через мобильное приложение „Сбербанк Онлайн“», — приводит РБК слова одного из собеседников. По его словам, на кассе можно будет оплатить также налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи и т. д. Есть вероятность, что в первую очередь это можно будет сделать в тех магазинах, где клиентам Сбербанка позволяется снимать на кассе наличные. Сейчас таких 700, но до конца года это число планируют увеличить до трех тысяч. В самом банке информацию пока не комментируют.