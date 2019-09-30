Начата процедура банкротства Utair

Перевозчика пытается обанкротить компания с нулевыми доходами Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Московская финансовая компания «Флеш лайт капитал» инициировала банкротство одного из крупнейших российских перевозчиков Utair. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Ханты-Мансийского округа.

Согласно опубликованной информации, сумма требований компании к перевозчику составила 397,8 тыс рублей. Пока документ не принят в производство. Получить оперативный комментарий у пресс-службы Utair не удалось, направлен запрос. «Флеш лайт капитал» — микропредприятие, занимающееся финансовыми услугами. Согласно данным из системы СБИС, в фирме не зарегистрировано ни одного сотрудника, результаты финансовой деятельности — нулевые. «Флеш лайт капитал» участвовала в шести судебных спорах, все поданы в сторону компаний холдинга Utair, все — с января 2019 года. Контактных данных фирмы не опубликовано.

Ранее «Флеш лайт капитал» уже пытался запустить процесс банкротства Utair через тот же суд. Вместе с ним с иском о несостоятельности перевозчика выступали еще два микропредприятия — «Юган-Юнион кард», «Интер», а также сургутская строительная компания «Гидпромэнергострой». Но 22 июля арбитраж Югры отказал истцам в удовлетворении иска о банкротстве Utair. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что авиакомпания предложила своим 11 банкам-кредиторам выкупить долги на общую сумму 39,1 миллиарда рублей. Совокупный долг перевозчика оценивается в 74 млрд рублей задолженности авиакомпании перед банками и поставщиками.