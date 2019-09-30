Вино подоражает в России

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Ужин в ресторане Cibo c шеф-поваром, обладателем звезды Michelin Фабианом Фельдманом Екатеринбург, бокалы
Акциз на виноградные и фруктовые вина к 2022 году вырастет до 33 рублейФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России с 1 января 2020 года повысятся акцизы на вино. Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, акциз на виноградные и фруктовые вина в 2020 году будет составлять 31 рубль за 1 литр. В 2021 году налог уже будет равен 32 рублям, а в 2022 году — 33 рублям. Также в следующем году будет повышен акциз на игристые вина. В 2020 году он составит 40 рублей за 1 литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля, передает «Национальная служба новостей».

Документ также дает право производителям вин на налоговые вычеты. Однако это возможно только, если подакцизное сырье будет надлежаще использовано, пишет сайт VSE42.RU. Ранее эксперты, опрошенные ТАСС заявили, что в связи с дефицитом отечественных виноматериалов новые правила могут привести к росту розничных цен на продукцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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