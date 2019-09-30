Экономист оценил вероятность скачка цен на молоко

Экономист назвал необоснованными введение маркировки молочной продукции Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из-за маркировки молочной продукции и введения электронной ветеринарной сертификации цены не повысятся. Таким мнением с «URA.RU» поделился экономист, главный редактор журнала «Свободная мысль» Михаил Делягин.

«Резкого скачка цен не будет. Некоторое повышение возможно, при этом произойдет снижение рентабельности производства», — заявил Делягин. По его словам, введение маркировки является необоснованным. «Введение маркировки имеет место там, где работают нелегально. Например, в меховом производстве. В молочном производстве — мне не важно, от какой коровы получено молоко. Теневого бизнеса с молочной продукцией нет, кроме бабушек на улице», — заключил эксперт.

Ранее «URA.RU» писало, что в Ассоциация компаний розничной торговали предупредили россиян о риске резкого скачка цен на молочные продукты. Повышение связано с тем, что в торговых сетях начался эксперимент по маркировке молочной продукции, а в конце осени запускается ее электронная ветеринарная сертификация, отмечает издание «Дни.ру».