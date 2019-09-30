Новый директор музея, созданного автором культурной революции Перми, приступил к работе

Новый руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева официально вступила в должность. Об этом сообщается на сайте министерства культуры Пермского края. Ранее стало известно, что основанный галеристом, идеологом пермской культурной революции Маратом Гельманом музей поменяет управленческую модель.
«В новой управленческой модели [музея PERMM] руководитель будет совмещать административные и художественные задачи. Возглавит музей Наиля Аллахвердиева, которая много лет является арт-директором музея и хорошо известна российскому арт-сообществу», — указано на сайте минкульта. Получить комментарий Аллахвердиевой «URA.RU» не удалось.
В региональном минкультуры уточнили, что смена модели управления музеем произошла по просьбе его руководства. Ранее арт-директор музея Аллахвердиева призналась «URA.RU», что считает наиболее эффективным способ управления музеем одним руководителем. До этого руководство PERMM находилось в руках директора Веры Никольской, которая отвечала за административно-хозяйственную часть, и арт-директора Аллахвердиевой, в ведении которой были вопросы художественного содержания музея.