Новый директор изменит музей, созданный автором культурной революции в Перми

Музей PERMM получил нового директора Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Музей современного искусства PERMM, который основал идеолог пермской культурной революции Марат Гельман, поменял структуру управления. Руководить музеем будет арт-директор Наиля Аллахвердиева, которая готовится сделать музей современнее и мобильнее. Об этом сообщает министерство культуры Пермского края.

«Руководитель будет совмещать административные и художественные задачи. Смена модели управления произошла по просьбе руководства музея, так как именно эта модель поможет более эффективно управлять музеем и воплощать в жизнь художественную стратегию PERMM. Возглавит музей Наиля Аллахвердиева», — сообщается на сайте краевого минкульта.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» Аллахвердиева назвала решение минкульта правильным и заявила, что ставит перед собой гораздо более широкие задачи, чем просто управление PERMM.

«Очень много классных идей в моей голове растет относительно усиления статуса и содержания музея. Музей — это реактивный самолет, который должен быстро взлетать, легко садиться, быть очень маневренным. Это то, что не получалось в предыдущие годы, потому что все время возникали какие-то границы, барьеры, стены непонимания. Сейчас такого быть не должно», — пояснила Аллахвердиева.

Ранее «URA.RU» писало, что «PERMM» намерен вернуться к прежней управленческой модели, когда все функции руководства учреждением сосредоточены в одних руках. Такая модель работала при Гельмане.