В музее, который создал автор культурной революции в Перми, меняется руководство

Прежняя модель управления с двумя директорами признана неэффективной Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В музее современного искусства ПЕРММ могут вернуться к прежней модели управления, когда административные и художественные задачи решает один руководитель. Сейчас музеем управляют директор Вера Никольская и арт-директор Наиля Аллахвердиева. Последняя рассказала «URA.RU» подробности кадрового решения.

«Мы находимся сейчас в тесном взаимодействии с региональным минкультом по этому вопросу. Но у меня на руках никакого контракта пока нет. Как только юридически будет поставлена точка в этом вопросе, можно будет говорить о смене модели управления», — уточнила Аллахвердиева.

Необходимость пересмотреть управленческую модель связана с большим количеством задач, которые предстоит решить в связи с предстоящим переездом ПЕРММ на территорию завода имени Шпагина, пояснила Аллахвердиева.

По ее словам, структура управления, которая когда-то существовала в музее ПЕРММ, доказала свою эффективность. Она призналась также, что «ставить твердые задачи в учреждении, где руководителем является еще и администратор — очень сложно». Министр культуры Вячеслав Торчинский не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». В пресс-службе минкульта пояснили, что «никаких заявлений от руководства ПЕРММ к ним пока не поступало».

Музей ПЕРММ был создан в 2009 году идеологом «пермской культурной революции» галеристом Маратом Гельманом. В 2013 году краевой минкульт уволил его с поста директора музея.