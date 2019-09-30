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Свердловские власти поставили точку в конфликте ЕВРАЗА и буддистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Бидонько рассчитывает, что волокиты больше не возникнет.Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти намерены закрыть вопрос с переносом буддистского монастыря с горы Качканар через две недели. Это «URA.RU» 30 сентября подтвердил вице-губернатор Сергей Бидонько, в конце прошлой недели встречавшийся с обеими сторонами конфликта.

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«Стороны подписали предварительный протокол-соглашение. А примерно 14—15 октября в торжественной обстановке ЕВРАЗ и буддисты в присутствии руководства области подпишут окончательное соглашение о переносе монастыря на новое место. Им будет выделена земля, отремонтируем подъездные пути к монастырю и решим вопросы с их хозяйственно-бытовыми постройками», — объяснил «URA.RU» Сергей Бидонько.

Бидонько уверен, что никакой волокиты в процессе переезда монастыря больше не возникнет. При этом, в начале сентября контрольной датой и крайним сроком для переезда буддистов обозначали 12 сентября.

Община «Шедруб Линг» вынуждена переехать из-за того, что Качканарский горно-обогатительный комбинат (КГОК входит в ЕВРАЗ) получил лицензию на разработку ресурсов горы и намерен начать работы уже в 2021 году. В ЕВРАЗЕ были готовы помочь буддистам в переезде, но те категорически отказывались покидать гору.

До сих пор предлагалось перевезти буддистский монастырь на соседнюю с горой Качканар — Мохнатку, однако, конечным местом для переезда, указанным в соглашении, станет местность в районе Нижней Туры (предположительно примерно в 70 километрах к северу от горы Качканар). Получить комментарий ЕВРАЗа и буддистов по этому поводу оперативно не удалось.

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