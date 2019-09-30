Челябинского вице-губернатора подставили мошенники

Егор Ковальчук стал новой жертвой челябинских мошенников
Мошенники предприняли новую попытку заработать деньги на именах высокопоставленных чиновников Челябинской области. На этот раз неизвестные рассылают письма и звонят на предприятия от имени вице-губернатора Егора Ковальчука с просьбой перечислить деньги якобы на строительство жилья для детей сирот, указав в получателях фирмы-однодневки, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.
Информация об этом направлена в управление ФСБ по Челябинской области. Ковальчук не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».
Жертвами мошенников ранее стали первый вице-губернатор Ирина Гехт, бывший замглавы региона Руслан Гаттаров, рестораторы, а также главы муниципалитетов.