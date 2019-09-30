29 сентября 2019
28 сентября 2019
27 сентября 2019

Челябинского вице-губернатора подставили мошенники

© Служба новостей «URA.RU»
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Егор Ковальчук. Челябинск, телефон, ковальчук егор
Егор Ковальчук стал новой жертвой челябинских мошенниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мошенники предприняли новую попытку заработать деньги на именах высокопоставленных чиновников Челябинской области. На этот раз неизвестные рассылают письма и звонят на предприятия от имени вице-губернатора Егора Ковальчука с просьбой перечислить деньги якобы на строительство жилья для детей сирот, указав в получателях фирмы-однодневки, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Информация об этом направлена в управление ФСБ по Челябинской области. Ковальчук не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

Жертвами мошенников ранее стали первый вице-губернатор Ирина Гехт, бывший замглавы региона Руслан Гаттаров, рестораторы, а также главы муниципалитетов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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