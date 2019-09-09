Челябинским промышленникам звонят мошенники от имени первого вице-губернатора

Неизвестные пытаются заработать, прикрываясь именем Ирины Гехт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неизвестные лица от имени первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт обзванивают руководителей промышленных предприятий региона и просят деньги, якобы необходимые на социальные проекты. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе правительства области.

«Такие сигналы действительно к нам поступили, хотя никаких звонков от Гехт не было. Решается вопрос об обращении в правоохранительные органы», — уточнили в пресс-службе

«Звонившие были очень убедительны, — сообщил агентству собственный источник. — Звонили якобы из приемной, потом соединяли с неизвестной женщиной, чей голос был очень похож на голос Гехт».

«Я сама об этом узнала, когда мне стали перезванивать на мобильный телефон руководители и уточнять информацию. Обзвон от моего имени был массовый», — рассказала Гехт «URA.RU».

В апреле подобная ситуация была с главами городов и районов, когда от имени Руслана Гаттарова, занимавшего тогда должность вице-губернатора, мэрам звонили неизвестные и просили перечислить деньги, якобы на покупку спиртного и на банкет для московских проверяющих. Летом жертвами мошенников стали челябинские рестораторы, которым от имени мэров звонили мошенники и просили денег на алкоголь для банкетов.