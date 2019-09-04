Уральские рестораторы остались без денег из-за банкетов «для мэров»

Надежда заработать обернулась потерей денег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владельцы заведений общественного питания в Челябинской области остались без денег, желая провести банкеты для мэров своих городов. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, сообщили «URA.RU» в ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленники, представляясь по телефону местными главами, заказывали дорогостоящие мероприятия. Условие было только одно — поставить на столы определенный вид дорогого алкоголя от «своего» поставщика. В итоге рестораторы перечисляли «мэрам» на банковскую карту деньги на алкоголь. В Усть-Катаве владелец кафе так лишился 19 тыс. рублей, а менеджер заведения в Кусе —42 тыс. рублей.

«По факту хищения денежных средств возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст. 159 УК (мошенничество)», — заявили «URA.RU» в пресс-службе регионального полицейского главка.

Несколько лет назад в Челябинске мошенники заказывали «корпоративы» и деликатесы от имени работников прокуратуры. Все вскрылось, когда в надзорное ведомство потянулись бизнесмены с пивом, коньяком, пиццей и даже цветами. Самые неудачливые предпочли «откупиться» деньгами, так же делая перечисления на банковские карты.

Весной этого года жертвами пранкеров стали главы муниципалитетов. Неизвестный, общаясь с ними голосом вице-губернатора Руслана Гаттарова, требовал организовать в местных заведениях банкеты, а в гостиницах номера — для московских проверяющих. Некоторые главы даже успели сделать заказы.