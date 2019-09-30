В Челябинске целый микрорайон остался без воды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Из-за коммунальной аварии на северо-западе Челябинска с вечера 29 сентября отключили воду в микрорайоне, ограниченном проспектом Победы, улицами Чичерина, 40-летия Победы и 250-летия Челябинска. Коммунальщики организовали подвоз воды, сообщила «URA.RU» начальник Центральной диспетчерской службы Ирина Нафтолина.

«Произошла авария на водоводе диаметром 200 миллиметров. Вечером отключили воду. Ночью восстановить не смогли по техническим сложностям. Сегодня утром обеспечили питьевую бочку с водой. Бригада работает. До 18 часов рассчитываем включить воду», — сказала собеседница. Она добавила, что локальные аварии также зафиксированы в Тракторозаводском и Ленинском районах.

В зоне отключения на северо-западе оказались жилые дома, торговый комплекс «Прииск», почта и два детских сада (№108 и №219). На аппаратном совещании в мэрии утром 30 сентября начальник управления ЖКХ также сообщил, что около 300 жилых домов по разным причинам остаются без отопления. Он обещал в течение двух-трех дней дать тепло во все объекты.