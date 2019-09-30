Сотни домов остались без отопления из-за коммунальных аварий в Челябинске

В Челябинске в течение нескольких дней власти обещают подключить к теплу оставшиеся 300 домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за коммунальных аварий без отопления остается 300 жилых домов. Ремонт планируется завершить в течение двух-трех дней, заявил на аппаратном совещании в мэрии начальник управления ЖКХ Дмитрий Петров, передает корреспондент «URA.RU».

«Ведется регулировка или выведены в режим аварий около 300 домов. Часть домов планируется закончить сегодня, часть в течение 2-3 дней… Теплоноситель подан везде. Там, где аварийные ситуации, работают бригады — где-то управляющие компании, где-то аварийные бригады. Мы помним, что срок у нас стоит [по поручению врио мэра Натальи Котовой] запустить все дома по 30 сентября», — добавил чиновник.

Губернатор Алексей Текслер поручил всем главам городов и районов Челябинской области начать отопительный сезон до конца сентября. Однако большая часть территорий столкнулась с проблемами. Не подключена часть домов в Златоусте, Миассе, Вернем Уфалее и других городах. Текслер в пятницу позвонил врио главы Карталинского района Сергею Ломовцеву и отозвал его из отпуска до начала отопительного сезона.