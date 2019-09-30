Гордума Челябинска 1 октября объявит о начале конкурса по выборам мэра. Заседание посетит спикер Заксобрания области, лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш, сообщил он корреспонденту «URA.RU».
«Планирую посетить и заседание фракции, и городской думы. Все под контролем партии», — объяснил Мякуш.
Мэра Челябинска избирает гордума из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, в которую входят депутаты и представители губернатора. Гордума утвердит своих четырех представителей в конкурсной комиссии на том же заседании 1 октября. По данным «URA.RU», ими станут лидер фракции «ЕР» Денис Лапотышкин, председатель комиссии по социальной политике Галина Киреева, глава строительной компании «АльфаСтрой» Олег Иванов и директор компании «Ниагара» Олег Толмачев. Вторую половину определит губернатор Алексей Текслер позднее.
Обязанности мэра Челябинска исполняет Наталья Котова. Она работала первым заместителем при трех предыдущих главах города. В июне по требованию Текслера подал в отставку действовавший градоначальник Владимир Елистратов. С тех пор Котова работает в статусе врио мэра. Она является фаворитом предстоящего конкурса.