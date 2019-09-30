На бортпроводника Utair завели дело за кражу денег у пассажира во время полета

Бортпроводник самолета авиакомпании Utair, совершавшего рейс Нижневартовск-Ханты-Мансийск-Тюмень, подозревается в краже крупной суммы денег у пассажира. Как рассказали в пресс-службе уральского управления на транспорте МВД, в отношении сотрудника компании, пытавшегося спрятать чужие деньги в шапке, было возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в минувшую субботу, 28 сентября. Во время посадки пассажир самолета передал бортпроводнику свой рюкзак, который не помещался на верхней полке, чтобы поместить его в хвостовой части лайнера. По прилету в Ханты-Мансийск пассажир заметил, что из его сумки пропало 25 тысяч рублей.
«Злоумышленник был задержан в гостинице, где отдыхал после рейса. В ходе проведения личного досмотра похищенные деньги были обнаружены и изъяты», — сообщили в пресс-службе. На допросе задержанный признался, что увидел в хвосте самолета рюкзак, который положил там его коллега, и, пока никто не смотрит, вытащил деньги.
Если вина подозреваемого буде доказана, ему может грозить крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет.