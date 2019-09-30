Оно готово к выпуску систем очистки выхлопа для Евро-6 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уральский завод ООО «Экоальянс», выпускающий автомобильные катализаторы (системы очистки выхлопных газов), разработал необходимые химсоставы и готов к внедрению в стране новейшего стандарта, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопе — Евро-6 (взамен действующие сейчас в России «Евро-5). Об этом «URA.RU» сообщили на предприятии.

Задача катализаторов — нейтрализация всех вредных веществ в выхлопе, в том числе угарного газа (причина трагедий в гаражах) и оксидов азота (те самые «лисьи хвосты» которые раньше можно было видеть из выхлопных труб). Причем, катализатор не собирает вредные вещества, как фильтр, а преобразует их в безвредные. «На выходе мы получаем воду, углекислый газ и атомарный азот», — поясняет генеральный директор компании Тарас Пекарский.

Гендиректор Тарас Пекарский проводит экскурсию журналистам Фото: Андрей Гусельников

Происходит это благодаря специальному покрытию внутри катализатора. В состав входят редкие и драгоценные металлы (цирконий, церий, палладий, платина и другие). По словам Пекарского, даже старенький катализатор, с пробегом больше гарантийного (150 тысяч км) чистит не менее 95 процентов вредных веществ, а эффективность нового изделия близка к 100%.

Предприятие находится на промплощадке «ядерного» комбината УЭКХ в Новоуральске и является единственным в стране, которое не только производит, но и разрабатывает катализаторы. Среди его новейших разработок — системы очистки выхлопа для автомобилей AURUS президентского проекта «Кортеж».

Продукция ООО «Экоальянс» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Основные заказчики «Экоальянса» — ВАЗ, УАЗ и ГАЗ: 40 процентов всех продаваемых в России автомобилей комплектуется уральскими катализаторами, а на «АвтоВАЗе» ими обеспечивается 80% выходящих с конвейера машин. Выручка новоуральского предприятия в 2018 году превысила 4,2 млрд рублей, в 2019 ожидается на уровне пяти млрд.

«Ведем работу по нашему участию в производстве автомобилей, которые „АвтоВАЗ“ будет выпускать 2026-29 годах, так что есть задел для работы на 10 лет вперед», — сообщил «URA.RU» гендиректор ООО «Экоальянс». Вместе с российскими автопроизводителями предприятие выходит уже и на европейские рынки.

В цехе «Экоальянс» Фото: Андрей Гусельников

Заведующий лабораторией Сергей Денисов объясняет химические процессы внутри катализаторы журналистам… Фото: Андрей Гусельников

… и мэру Новоуральска Владимиру Цветову Фото: Андрей Гусельников

Автомобильный катализатор делает наш воздух чище Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

А это — его внутренняя «начинка» Фото: Андрей Гусельников

Конвейер «Экоальянса» Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Вся продукция проходит строгий контроль Фото: Андрей Гусельников © URA.RU