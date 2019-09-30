29 сентября 2019

Россия спасется от опасных выхлопов благодаря уральскому заводу. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожный вокзал. Курган, холод, зима, выхлоп, дым, смог, машины, пар, выхлопные газы
Оно готово к выпуску систем очистки выхлопа для Евро-6Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Уральский завод ООО «Экоальянс», выпускающий автомобильные катализаторы (системы очистки выхлопных газов), разработал необходимые химсоставы и готов к внедрению в стране новейшего стандарта, регулирующего содержание вредных веществ в выхлопе — Евро-6 (взамен действующие сейчас в России «Евро-5). Об этом «URA.RU» сообщили на предприятии.

Задача катализаторов — нейтрализация всех вредных веществ в выхлопе, в том числе угарного газа (причина трагедий в гаражах) и оксидов азота (те самые «лисьи хвосты» которые раньше можно было видеть из выхлопных труб). Причем, катализатор не собирает вредные вещества, как фильтр, а преобразует их в безвредные. «На выходе мы получаем воду, углекислый газ и атомарный азот», — поясняет генеральный директор компании Тарас Пекарский.

ООО Экоальянс ("дочка" УЭХК) выпускает катализаторы - системы очистки выхлопа авто (фото УЭХК)
Гендиректор Тарас Пекарский проводит экскурсию журналистам
Фото: Андрей Гусельников

Происходит это благодаря специальному покрытию внутри катализатора. В состав входят редкие и драгоценные металлы (цирконий, церий, палладий, платина и другие). По словам Пекарского, даже старенький катализатор, с пробегом больше гарантийного (150 тысяч км) чистит не менее 95 процентов вредных веществ, а эффективность нового изделия близка к 100%.

Предприятие находится на промплощадке «ядерного» комбината УЭКХ в Новоуральске и является единственным в стране, которое не только производит, но и разрабатывает катализаторы. Среди его новейших разработок — системы очистки выхлопа для автомобилей AURUS президентского проекта «Кортеж».

Лаборатория ООО «Экоальянс». Екатеринбург
Продукция ООО «Экоальянс»
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Основные заказчики «Экоальянса» — ВАЗ, УАЗ и ГАЗ: 40 процентов всех продаваемых в России автомобилей комплектуется уральскими катализаторами, а на «АвтоВАЗе» ими обеспечивается 80% выходящих с конвейера машин. Выручка новоуральского предприятия в 2018 году превысила 4,2 млрд рублей, в 2019 ожидается на уровне пяти млрд.

«Ведем работу по нашему участию в производстве автомобилей, которые „АвтоВАЗ“ будет выпускать 2026-29 годах, так что есть задел для работы на 10 лет вперед», — сообщил «URA.RU» гендиректор ООО «Экоальянс». Вместе с российскими автопроизводителями предприятие выходит уже и на европейские рынки.

ООО Экоальянс ("дочка" УЭХК) выпускает катализаторы - системы очистки выхлопа авто (фото УЭХК)
В цехе «Экоальянс»
Фото: Андрей Гусельников
ООО Экоальянс ("дочка" УЭХК) выпускает катализаторы - системы очистки выхлопа авто (фото УЭХК)
Заведующий лабораторией Сергей Денисов объясняет химические процессы внутри катализаторы журналистам…
Фото: Андрей Гусельников
ООО Экоальянс ("дочка" УЭХК) выпускает катализаторы - системы очистки выхлопа авто (фото УЭХК)
… и мэру Новоуральска Владимиру Цветову
Фото: Андрей Гусельников
Лаборатория ООО «Экоальянс». Екатеринбург
Автомобильный катализатор делает наш воздух чище
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
ООО Экоальянс ("дочка" УЭХК) выпускает катализаторы - системы очистки выхлопа авто (фото УЭХК)
А это — его внутренняя «начинка»
Фото: Андрей Гусельников
Лаборатория ООО «Экоальянс». Екатеринбург
Конвейер «Экоальянса»
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
Лаборатория ООО «Экоальянс». Екатеринбург
Вся продукция проходит строгий контроль
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
Лаборатория ООО «Экоальянс». Екатеринбург
В том числе — в заводской лаборатории, где вредность выхлопа измеряют высокоточные датчики
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...