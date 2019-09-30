Расходы на зарплаты в администрации президента вырастут более чем на 1,5 млрд рублей

Увеличение расходов на оплату труда сотрудникам администрации президента почти на 2 млрд рублей предусматривает проект федерального бюджета РФ на ближайшие три года.
«На деятельность президента и его администрации в 2020 году планируется выделить 13 млрд 851,1 млн рублей, в 2021 году — 14 млрд 191,1 млн рублей. К 2022 году сумма составит 14 млрд 624,8 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2020—2022 годы. Также уточняется, что эти суммы в сравнении с аналогичными показателями действующего сейчас бюджета в среднем увеличены на 2 млрд рублей.
На изменение расходов повлияло увеличение направленных средств на оплату труда федеральных госслужащих администрации главы государства в связи с произошедшими ранее изменениями структуры и штатного расписания администрации президента Владимира Путина, передает ТАСС.
Кроме того, в планах на будущую трехлетку заложено увеличение трат на мероприятия аппарата Совета безопасности Российской Федерации. Здесь ежегодно планируется выделять 78,7 млн рублей. На 25,5 млн рублей, также ежегодно, вырастут и расходы на закупку услуг, связанных с визитами глав иностранных государств. Дополнительно каждый год планируется направлять по 1,1 млн рублей на продукцию для вручения новых госнаград.