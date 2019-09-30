Руководство Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина написало жалобу на сотрудников, которые угрожали уволиться, а также раскрыло их зарплаты.
«Руководство НМИЦ онкологии им. Н.Блохина направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников <…>», — приводит агентство «Москва» слова директора медучреждения Ивана Стилиди, который также добавил, что сейчас в кадровой службе нет ни одного заявления об увольнении врачей, оказывающих медицинскую помощь детям.
При этом руководитель больницы раскрыл зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина. По его словам, в июле этого года они были снижена на 30%, однако в августе соответствовали уровню июня. Так, как пишет РИА «Новости», в первые шесть месяцев научные сотрудники центра в среднем получали 169 тысяч рублей, врачи — 179 тысяч, медсестры — 86 тысяч, санитарки — 66 тысяч. После сокращения зарплат в июле, в августе научные сотрудники в среднем зарабатывали 173 тысячи, врачи — 155 тысяч, медсестры — 81 тысячу, санитарки — 61 тысячу.
Ранее сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина записали видеообращение, в котором объявили о намерении уволиться. По их словам, руководство онкоцентра «не дает им честно выполнять врачебный долг»; дети вынуждены лечиться в «ужасных условиях», а зарплаты сотрудников зависят от «лояльности нового руководства». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песмков, как напоминает RT, заявил, что Минздрав знает о конфликтной ситуации и примет необходимые меры.