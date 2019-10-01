Новоуральская компания «Центротех» приступила к выпуску первых партий аккумуляторных батарей для электробусов и троллейбусов с автономным ходом. Производство размещено на производственной площадке Уральского электротехнического комбината (крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана). Изделия уральских атомщиков призваны решить главную проблему, препятствующую прокладке маршрутов в новые микрорайоны.
Мэрия Екатеринбурга уже несколько лет пытается понять, как обновить устаревший городской транспорт. Недавно на встрече с бизнесменами об этой проблеме говорил и губернатор Куйвашев. Вектор движения понятен: перевод автобусов на газ и внедрение электробусов и троллейбусом с автономным ходом, которые уже ездят по Москве и Санкт-Петербургу.
Удобства, казалось бы, очевидны. «В крупных городах есть новые районы, куда инфраструктура еще не дотянулась, но маршруты туда пускать надо, — поясняет гендиректор „Центротеха“ Илья Кавелашвили. — Можно построить маршрут, на котором троллейбус в какой-то момент будет отцепляться от контактной сети, проходить несколько километров и возвращаться под сеть».
Системы накопления энергии на литий-ионных батареях, которые выпускает «Центротех», в разы эффективней традиционных свинцово-кислотных (время зарядки 2-3 часа вместе 8-9, срок эксплуатации 10 лет, а не 2-3 года, не нужны специальные помещения для зарядки — только розетка). «Троллейбус с нашей батареей прошел испытания и уже эксплуатируется в штатном режиме одном из городов Подмосковья. Мы уже приступаем к изготовлению первой опытно-промышленной партии. Также на стадии изготовления — опытный образец накопителя энергии для электробуса, который скоро отправится на испытания», — рассказал Кавелашвили.
Кроме батарей для электробусов, «Центротех» разработал и серийно выпускает системы накопления энергии на литий-ионных аккумуляторах для погрузчиков и электрокаров. В рамках программы Росатома два предприятия (УЭХК и Электрохимический завод в Зеленогорске) уже полностью модернизировали свой парк такого транспорта. Среди других направлений деятельности компании — производство 3D-принтеров и фильтров для газоочистки, в том числе от радиоактивного загрязнения (для АЭС).