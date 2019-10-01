Проект Генплана горожане увидят только через неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление (есть в распоряжении «URA.RU») о проведении общественных слушаний по проекту Генерального плана развития города до 2035 года.

Оповещения о начале процедуры должны появиться 1 октября на сайте администрации Екатеринбурга, на интернет-ресурсе обсуждения.екатеринбург.рф, в помещениях районных администраций, их территориальных подразделений, в некоторых магазинах, гостиницах, остановках общественного транспорта и железнодорожной станции.

Ознакомиться с самим проектом Генплана можно будет с 8 октября по 5 ноября. Вошедшие в него материалы будут размещены на сайте администрации города, на интернет-ресурсе обсуждения.екатеринбург.рф и на специально оборудованных стендах в зданиях районных администраций.

В постановлении мэра не уточняется в каком формате будут проходить слушания — в очном или заочном. В документе лишь указывается, что обсуждения стартуют 1 октября и продлятся до 29 ноября, а также дается указание об обязательной идентификации участников обсуждений. Замечания и предложения по проекту Генплана будут приниматься до 29 ноября включительно. В этот же день будет опубликовано заключение о результатах общественных слушаний.

В администрации Екатеринбурга пояснили, что сегодня будет опубликован подробный пресс-релиз, посвященный началу общественных слушаний.