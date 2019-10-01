УГМК полностью меняет концепцию «Екатеринбург-Сити» и отказывается от главного символа проекта

По словам Евгения Мордовина, в новой концепции застройки «Екатеринбург-Сити» будут сохранены исторические здания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Застройщик Уральской горно-металлургической компании (УГМК) пересмотрит проект дальнейшей застройки городского центра «Екатеринбург-Сити» и откажется от масштабного проекта «Медная гора»», который планировали реализовать ранее. Об этом «URA.RU» рассказал директор «Екатеринбург-Сити» Евгений Мордовин.

«В прошлом году мы получили в аренду на 15 лет два земельных участка, площадью 3,5 гектара. Были утверждены концепции, но не были учтены охранные зоны вокруг зданий-памятников культуры», — рассказал Мордовин. После начала установления зон регулируемой застройки стало ясно, что ранее заявленный проект «Медная гора» в эту территорию не вписывается. «Теперь наша концепция предусматривает создание в „Екатеринбург-Сити“ исторического кластера с сохранением зданий конца 19 века, в него хорошо впишется Сад Казанцева. В октябре должны быть утверждены охранные зоны — затем будем проектировать застройку», — сказал Мордовин.

Ожидается, что проект скорректируют к началу 2020 года. Он будет предполагать гармоничное совмещение новых небоскребов и старинных зданий. Башня «Исеть» останется самым высоким объектом, а в новых высотках планируют разместить апартаменты. Какова будет стоимость проекта, Мордовин не уточнил, но признался, что это «дорогое удовольствие».