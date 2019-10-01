В доме загорелся лифт (архив) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кабина лифта загорелась в доме на улице Щербакова, 150 в Тюмени. Инцидент произошел примерно в 14 часов во втором подъезде дома, рассказали «URA.RU» жители многоэтажки. В момент возгорания лифт находился на техническом этаже здания.

«Последние полтора-два месяца лифт постоянно ломался, — говорит Екатерина Малышева, которая живет в этом доме более десяти лет. — Звонили постоянно в ОСП „Лифт“ (обслуживающая организация — прим. ред.). Они приезжали, ремонтировали лифт, а спустя несколько дней он снова выходил из строя».

В пресс-службе областного управления МЧС информацию о возгорании подтвердили. Там пояснили, что пожарные прибыли к месту происшествия в 14:16. Огонь полностью потушили спустя полчаса. Среди жильцов пострадавших нет. Повреждена часть инженерных коммуникаций. Из-за этого в некоторых квартирах пропали интернет, телефонная связь и кабельное телевидение.