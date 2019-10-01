30 сентября 2019
29 сентября 2019
28 сентября 2019

Текслер утвердил новый состав правительства Челябинской области. В нем нет одного вице-губернатора. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция врио губернатора Алексея Текслера. Челябинск, портрет, текслер алексей, загибает пальцы
Алексей Текслер назвал новый состав правительства Челябинской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер утвердил новый состав правительства Челябинской области. В постановлении указаны 20 фамилий и отсутствует вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику, Евгений Голицын.

«Я исполняю обязанности заместителя губернатора. В постановлении указано 20 членов правительства, которые работают без приставки „и.о.“», — объяснил Голицын корреспонденту «URA.RU».

В постановлении губернатора также нет фамилии его будущего заместителя, нового куратора внутренней политики региона Анатолия Векшина (ожидается, что Голицын получит новый функционал). Он проходит последние согласования. По той же причине отсутствуют еще несколько чиновников: Юрий Семенов (на пост министра здравоохранения), Ирина Буторина (глава минсоцотношений), Алексей Нечаев (глава миндортранса) и Алексей Федичкин (председатель госкомитета охраны объектов культурного наследия).

Фото: официальный интернет-портал правовой информации
Фото: официальный интернет-портал правовой информации

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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