Алексей Текслер назвал новый состав правительства Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер утвердил новый состав правительства Челябинской области. В постановлении указаны 20 фамилий и отсутствует вице-губернатор, курирующий внутреннюю политику, Евгений Голицын.

«Я исполняю обязанности заместителя губернатора. В постановлении указано 20 членов правительства, которые работают без приставки „и.о.“», — объяснил Голицын корреспонденту «URA.RU».

В постановлении губернатора также нет фамилии его будущего заместителя, нового куратора внутренней политики региона Анатолия Векшина (ожидается, что Голицын получит новый функционал). Он проходит последние согласования. По той же причине отсутствуют еще несколько чиновников: Юрий Семенов (на пост министра здравоохранения), Ирина Буторина (глава минсоцотношений), Алексей Нечаев (глава миндортранса) и Алексей Федичкин (председатель госкомитета охраны объектов культурного наследия).

Фото: официальный интернет-портал правовой информации