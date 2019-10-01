Премьер Медведев дал помощнику полпреда Цуканова новый статус в федеральном проекте

Российский премьер Дмитрий Медведев изменил состав правительственной комиссии по проведению переписи населения 2020 года. Распоряжением от 27 сентября в структуру были включены пять новых политиков, среди них — заместитель полпреда президента РФ в УрФО Виктор Дубенецкий.
Кроме Дубенецкого, в комиссии будут также работать вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, заместитель полпреда президента РФ в СКФО Максим Владимиров, замминистра труда РФ Всеволод Вуколов и статс-секретарь Росгвардии Олег Плохой.
Тем же документом Дмитрий Медведев распорядился об исключении из комиссии шести других политиков, в том числе бывшего помощника полпреда президента в УрФО Александра Воробьева, который был арестован по делу о госизмене.
Виктор Дубенецкий считается одним из основных членов команды уральского полпреда Николая Цуканова. Например, во время разгорающегося конфликта из-за планов по строительству собора Святой Екатерины именно на него была возложена обязанность проводить совещания и координировать свердловских благотворителей, губернатора области Евгения Куйвашева, мэрию Екатеринбурга и Екатеринбургскую митрополию.