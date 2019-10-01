Мост сломался через несколько дней после завершения ремонта Фото: Александр Лукманов © URA.RU

Депутата думы поселка Махнево (Свердловская область) Сахавата Алышова подозревают в том, что он мог стать виновником обрушения моста. За несколько дней до провала моста на него упал грузовик депутата.

«Депутатский КрАЗ вез щебенку. Проехав по мосту, он начал забираться на берег, водитель не справился с управлением, и машина рухнула на мост. Проломив перила, грузовик упал в воду как раз в том месте, где через несколько дней обрушились плиты. Позже выяснилась, что в том месте под плитами сломалась металлическая балка», — рассказал «URA.RU» источник в администрации Махнево.

Ранее агентство рассказывало, что 17 сентября в Махнево произошло обрушение моста, который отремонтировали в августе перед выборами.

«По оперативной информации, мост сдвинулся в связи с проездом по нему автомобиля, чья масса превышала допустимую», — объяснил тогда «URA.RU» министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Сейчас решается вопрос о новом ремонте моста за счет бюджета. Дозвониться до депутата Сахавата Алышова редакции не удалось — он не берет телефон.