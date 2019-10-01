Бюро судебно-медицинской экспертизы Югры обвинили в продаже сведений похоронщикам

Сотрудников «Бюро судебно-медицинской экспертизы» подозревают в сговоре с фирмой ритуальных услуг Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудников «Бюро судебно-медицинской экспертизы» из Югорска обвинили в коррупционном сговоре с руководством городской фирмы, оказывающей ритуальные услуги. Об этом «URA.RU» сообщил один из работников учреждения.

«Санитары и другие работники учреждения за деньги передают сотрудникам похоронного дома „Милосердие“ персональные данные умерших и контакты родственников, чтобы ритуальщики быстрее других фирм, работающих на рынке, связывались с людьми и предлагали свои услуги», — сообщил инсайдер.

Оппозиционный журналист и экс-депутат думы Югорска Антон Пантин у себя на странице в Facebook также заявляет, что санитары берут с родственников деньги за подготовку тел умерших людей к захоронению. «Не выдавая никаких квитанций, вводя людей в заблуждение, ссылаясь на один похоронный дом, который может выдать квитанции за услугу, оказанную в городском морге», — пишет Пантин.

Руководитель похоронного дома «Милосердие» Владимир Кармацких отрицает все выдвинутые обвинения. «На меня уже писали письма в прокуратуру и другие органы, однако никаких доказательств эти заявления не нашли. Просто мне мстят люди, которые раньше работали в моей фирме, и я им прикрыл лавочку заработка вне кассы», — считает Кармацких.

И.о. руководителя «Бюро судебно-медицинской экспертизы» ХМАО Павел Мисников отказался давать комментарии на данную тему, заявив, что такими вещами должны заниматься правоохранительные органы. Источник «URA.RU» в полиции сообщил, что сейчас по указанным фактам ведется проверка. В пресс-службе УМВД ХМАО попросили направить официальный запрос.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о громких коррупционных скандалах, которые связаны с деятельностью «Бюро судебно-медицинской экспертизы» в Югре.