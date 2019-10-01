Из пермской больницы, где врачи угрожали забастовкой, увольняется медперсонал

Врачи больницы Чайковского вынуждены увольняться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Из больницы города Чайковского (Пермский край), где угрожали забастовкой врачи скорой помощи, увольняется медперсонал. Информация от анонимного источника опубликована в группе «Черный список Чайковский» в соцсетях. В ней говорится, что проблемы медперсонала до сих пор не решены, а вновь пришедшие на работу врачи «увольняются, не выдержав нагрузки».

«Кожевников (Александр Кожевников, главрач Чайковской ЦРБ — прим. ред.) покрыл их матом и даже не спросил причину ухода. Медсестер скоро не останется. Спецодежду так и не дали, зарплату не повысили, лекарств нет. Кожевников скоро будет работать за всех», — сказано в сообщении.

Руководитель медучреждения Александр Кожевников отказался от общения с корреспондентом «URA.RU». В министерстве здравоохранения Пермского края обещали предоставить письменный комментарий позже.

В августе врачи станции скорой помощи в Чайковском грозили устроить забастовку из-за низких зарплат и неоплачиваемых переработок. В руководстве краевого минздрава опровергали данную информацию. Проверку соблюдения прав врачей больницы и станции скорой помощи провела местная прокуратура. Надзорный орган установил, что врачей «скорой» привлекали к сверхурочной работе без их письменного согласия, а отработанные часы не оплачивали.

Жители Чайковского, недовольные работой главврача центральной горбольницы Александра Кожевникова, попросили губернатора Прикамья Максима Решетникова вмешаться в ситуацию. Они также опубликовали петицию с требование отправить Кожевникова в отставку.