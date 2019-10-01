Сенатор Пушков указал на ошибку украинцев и прибалтов

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Круглый стол в МИА
По мнению Пушкова, европейские политики просчитались в отношении РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Политическое руководство Украины, Грузии и стран Прибалтики просчиталось, подумав, что, отказавшись участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), предотвратит возвращение России в организацию. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Выступая в ПАСЕ, [президент Франции Эммануэль] Макрон приветствовал возвращение России в Ассамблею. Этот и есть ответ тяжеловесов Европы на украинские и прибалтийские демарши. Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

В конце сентября глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что Киев откажется от участия в сессии ПАСЕ из-за присутствия там российских делегатов, напоминает RNS. В конце июня ПАСЕ одобрила резолюцию, восстанавливающую полномочия российской делегации. Против этой резолюции, помимо Украины, публично выступали Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

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