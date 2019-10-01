Киев обвинили в лицемерии из-за позиции по Крыму

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Клипарт depositphotos.com , флаг украины, киев, днепр
Власти Украины не должны критиковать артистов, выступающих в Крыму, считает певец Олег ВинникФото: depositphotos.com

Певец Олег Винник раскритиковал поведение украинских властей по отношению к артистам, выступающим в Крыму. Свое мнение музыкант озвучил на пресс-конференции.

«Все говорят, что Крым наш, но, если туда поедет наш украинский артист и выступит для наших граждан, он кем будет? Предателем? Если мы кричим, что Крым наш, почему я не имею права туда поехать и выступить?» — приводит слова Винника издание «Обозреватель». Сам певец считает, что Крым принадлежит Украине и необходимо продолжать борьбу за его возвращение.

Винник участвовал в проекте «ВСЕММИР», призывавшем к миру между странами, вместе с российскими и зарубежными артистами, сообщает РИА «Новости». За это его внесли в базу сайта «Миротворец», где публикуются персональные данные людей, которые, по мнению авторов сайта, совершили преступление против национальной безопасности Украины.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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