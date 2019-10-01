Антипинский НПЗ потерял 35 млрд рублей

Прошлый год завод закончил с многомиллиардными убытками Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, Антипинский НПЗ, закончило 2018 год с убытком в 35,7 млрд рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте Федеральной службы госстатистики.

Согласно содержащейся в годовом отчете АНПЗ за 2018 год информации, этот год впервые за всю его историю стал столь убыточным. Еще в 2017 году чистая прибыль составляла 26,4 млн рублей. Завод побил собственный «рекорд» 2014 года, когда убыток еще строящегося предприятия составлял 34 млрд рублей.

При этом выручка АНПЗ за прошлый год составила 187 млрд рублей, что на 1,2 млрд больше, чем в 2017 году. Большую роль в этом сыграло резкое падение объемов прибыли от продаж — в отчетный период показатель составил 606 млн рублей против 5 млрд рублей в предыдущий. На 28 млрд рублей увеличилась статья «прочие расходы» (45 млрд рублей). Управленческие расходы АНПЗ выросли на 419 млн рублей и достигли 3,1 млрд рублей.

Кредиторская задолженность Антипинского НПЗ в 2018 году в сравнении с предыдущим периодом увеличилась на 9,3 млрд рублей и достигла значения в 106 млрд рублей. Долгосрочные обязательства предприятия выросли до 131,9 млрд рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на Антипинском НПЗ была введена процедура наблюдения от дочерней компании Сбербанка «СБК». Несколько кредиторов завода пытаются опротестовать ее и заявляют об аффилированности собственников предприятия и Сбербанка. Предприятие временно приостанавливало работу.