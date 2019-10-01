Киев подписал «формулу Штайнмайера»

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Заседание Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, 14 октября 2014 года. Ханты-Мансийск, рука, подписание, палец, указание, соглашение
Украинские власти долго не соглашались подписать документФото: Евгений Листюк © URA.RU
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Война на Украине

Украинская сторона подписала «формула Штайнмайера» на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Документ определяет особый статус отдельных частей Донецкой и Луганской областей.

«Поставлены подписи всех участников: Украины, республик, Российской Федерации и ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе)», — сообщил собеседник агентства», — сообщает источник РИА «Новости». Текст подписанного документа согласован контактной группой.

«Формула Штайнмайера» определяет последовательность выполнения Минских соглашений, которые предусматривали предоставление Донбассу на постоянной основе особого статуса, передает «Царьград». Документ предусматривает введение особого порядка местного самоуправления на временной основе в день выборов в отдельных частях Донецкой и Луганской областей. После публикации отчета ОБСЕ по итогам выборов области могут получить особый статус на постоянно основе.

Ранее «URA.RU» сообщало, что последний раз контактная группа собиралась 18 сентября в Минске. Киев обещал подписать документ именно на этой встрече, напоминают «Дни.ру». Отмечалось, что отказ украинский властей подписывать «формулу» тормозит весь процесс урегулирования ситуации на востоке Украины.

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