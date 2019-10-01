Киев подписал «формулу Штайнмайера»

Украинская сторона подписала «формула Штайнмайера» на заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Документ определяет особый статус отдельных частей Донецкой и Луганской областей.
«Поставлены подписи всех участников: Украины, республик, Российской Федерации и ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе)», — сообщил собеседник агентства», — сообщает источник РИА «Новости». Текст подписанного документа согласован контактной группой.
«Формула Штайнмайера» определяет последовательность выполнения Минских соглашений, которые предусматривали предоставление Донбассу на постоянной основе особого статуса, передает «
Ранее «URA.RU» сообщало, что последний раз контактная группа собиралась 18 сентября в Минске. Киев обещал подписать документ именно на этой встрече, напоминают «Дни.ру». Отмечалось, что отказ украинский властей подписывать «формулу» тормозит весь процесс урегулирования ситуации на востоке Украины.