Взяткодателя в деле экс-губернатора Белых объявили в международный розыск

Бизнесмена, давшего взятку Никите Белых, объявили в розыск из-за его отсутствия на допросах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматель из Германии Юрий Судгаймер, давший взятку бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, был объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинение в «злоупотреблении своими полномочиями с причинением тяжких последствий».

Информацию о том, что немецкий предприниматель является фигурантом уголовного дела, подтвердили сотрудники УМВД РФ по Кировской области. «Само уголовное дело было возбуждено еще год назад. Однако возбуждалось оно по факту злоупотребления в отношении неустановленных лиц. Позже в расследовании появился фигурант — Юрий Судгаймер. <…> Он объявлен в международный розыск», — цитирует газета «Коммерсант» представителей УМВД.

Адвокат бизнесмена Любовь Благушина, которая представляла его интересы в рамках судебного процесса над Белых, заявила, что Судгаймер не приходит на допросы. Этот факт вынудил следствие ходатайствовать об аресте и объявить мужчину в розыск.

В 2018 году бывший губернатор Кировской области, уроженец Перми Никита Белых был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение крупной взятки в 400 тысяч евро от одного из бизнесменов. Также осужденного обязали выплатить штраф в 100 миллионов рублей.