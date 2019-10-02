Взяткодателя в деле экс-губернатора Белых объявили в международный розыск

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Гайдаровский форум-2016. Второй день. Москва., белых никита
Бизнесмена, давшего взятку Никите Белых, объявили в розыск из-за его отсутствия на допросахФото: Владимир Андреев © URA.RU

Предприниматель из Германии Юрий Судгаймер, давший взятку бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, был объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявили обвинение в «злоупотреблении своими полномочиями с причинением тяжких последствий».

Информацию о том, что немецкий предприниматель является фигурантом уголовного дела, подтвердили сотрудники УМВД РФ по Кировской области. «Само уголовное дело было возбуждено еще год назад. Однако возбуждалось оно по факту злоупотребления в отношении неустановленных лиц. Позже в расследовании появился фигурант — Юрий Судгаймер. <…> Он объявлен в международный розыск», — цитирует газета «Коммерсант» представителей УМВД.

Адвокат бизнесмена Любовь Благушина, которая представляла его интересы в рамках судебного процесса над Белых, заявила, что Судгаймер не приходит на допросы. Этот факт вынудил следствие ходатайствовать об аресте и объявить мужчину в розыск.

В 2018 году бывший губернатор Кировской области, уроженец Перми Никита Белых был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение крупной взятки в 400 тысяч евро от одного из бизнесменов. Также осужденного обязали выплатить штраф в 100 миллионов рублей.

Позднее Мосгорсуд оставил в силе приговор по делу Белых, однако размер назначенного бывшему чиновнику штрафа был уменьшен до 48 миллионов рублей, уточняет РАПСИ. Свою вину Белых не признал до сих пор. По мнению политика, он стал жертвой неких масштабных политических интриг.

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