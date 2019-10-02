Причиной стала авария на теплотрассе, которую коммунальщики не устраняли с начали лета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области коммунальные службы оставили без тепла семь домов, в одном из которых живет ветеран Великой Отечественной войны Сайма Шайяхметова. Причиной стала авария, которая произошла еще летом.

«Авария на теплотрассе произошла еще в начале лета. Трубу прорвало. <…> Коммунальщики посчитали, что работы обойдутся слишком дорого», — сообщает РЕН ТВ. Как отмечает Шайяхметова, температура в доме даже днем не поднимается выше 13 градусов, а ночью и вовсе почти сравнивается с уличной.

Как утверждает внучка ветерана, представители коммунальных служб предложили ей за свой счет отремонтировать трубу за 600 тысяч рублей. В итоге оставшиеся без тепла жители домов обратились в прокуратуру, после чего коммунальщики все-таки решили заняться вопросом.

Как рассказал глава хозяйства, о ситуации ему было известно еще летом. «Сегодня идет вопрос по замене трубы. А почему раньше эта ситуация не разрешилась? Теплоэнергетик не поставил в курс», — подытожил он. Теперь теплотрассу обещают отремонтировать в течение недели.