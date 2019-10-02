01 октября 2019

В ГИБДД определили, какие штрафы не будут фиксироваться в плохую погоду

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, постовой, гибдд, дпс, полиция, автомобильные штрафы
Штрафы с камер не будут выноситься, если нарушение произошло во время тумана или сильного дождяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

При плохой погоде россияне не должны получать штрафы, зафиксированные камерами. Соответствующее указание ГИБДД России направила во все регионы страны.

«Штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса», — сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на эксперта по безопасности дорожного движения Катерину Соловьеву. Автоинспекторы уточнили, что в регионах должны принять меры, если у них отсутствуют знаки, предупреждающие о наличии на дороге камеры.

Указание, касающееся штрафов в непогоду, прокомментировали МВД России. Там отметили, что такое решение связано с тем, что 25% фотоматериалов, на которых запечатлены нарушения, невозможно использовать, поскольку они неверны.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман считает правильно идею об отмене штрафов в плохую погоду. При этом специалист подчеркнул, что у указания ГИБДД нет юридической сил, из-за чего региональные управления могут ему не следовать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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