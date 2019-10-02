В ГИБДД определили, какие штрафы не будут фиксироваться в плохую погоду

При плохой погоде россияне не должны получать штрафы, зафиксированные камерами. Соответствующее указание ГИБДД России направила во все регионы страны.
«Штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса», — сообщает газета
Указание, касающееся штрафов в непогоду, прокомментировали МВД России. Там отметили, что такое решение связано с тем, что 25% фотоматериалов, на которых запечатлены нарушения, невозможно использовать, поскольку они неверны.
Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман считает правильно идею об отмене штрафов в плохую погоду. При этом специалист подчеркнул, что у указания ГИБДД нет юридической сил, из-за чего региональные управления могут ему не следовать.