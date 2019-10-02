01 октября 2019

Пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт Екатеринбурга, трамвай, телебашня, общественный транспорт, недостроенная телевышка
От полученных травм женщина скончалась прямо в транспортеФото: Анна Майорова © URA.RU

Во Владивостоке неизвестный в трамвае напал на кондуктора с куском арматуры. Женщина, которую нападавший несколько раз ударил прутом по голове, скончалась на месте.

«39-летний мужчина ударил женщину металлическим прутом без каких-либо на то причин. 54-летняя сотрудница общественного транспорта скончалась от травм, несовместимых с жизнью», — пишет VSE42.Ru со ссылкой на местные СМИ. По уточненным данным, у нападавшего имеются психические отклонения.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, уточняет «Газета Кемерова». Силовики пришли в его квартиру, для задержания пришлось использовать пожарную спецтехнику. Сейчас с мужчиной работают следователи. Возбуждено уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
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