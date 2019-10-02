Пассажир трамвая насмерть забил кондуктора арматурой

От полученных травм женщина скончалась прямо в транспорте
Во Владивостоке неизвестный в трамвае напал на кондуктора с куском арматуры. Женщина, которую нападавший несколько раз ударил прутом по голове, скончалась на месте.
«39-летний мужчина ударил женщину металлическим прутом без каких-либо на то причин. 54-летняя сотрудница общественного транспорта скончалась от травм, несовместимых с жизнью», — пишет VSE42.Ru со ссылкой на местные СМИ. По уточненным данным, у нападавшего имеются психические отклонения.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, уточняет «Газета Кемерова». Силовики пришли в его квартиру, для задержания пришлось использовать пожарную спецтехнику. Сейчас с мужчиной работают следователи. Возбуждено уголовное дело.