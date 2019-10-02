Вакантный мандат в думе Екатеринбурга получит соратник спикера

Игорь Володин усилит свои позиции в думе Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президиум политсовета свердловского регионального отделения «Единой России» примет 2 октября решение о передаче вакантного мандата депутата думы Екатеринбурга руководителю проектов АО «Торговый дом „ПЕРЕКРЕСТОК“» Владимиру Стругову.

Как сообщил «URA.RU» член президиума, место в муниципальном парламенте освободилось в сентябре 2019 года после избрания занимавшего его Владимира Смирнова в Заксобрание Свердловской области.

Владимир Смирнов был избран в 2018 году в городскую думу по партийным спискам «Единой России» — он возглавлял Орджоникидзевскую территориальную группу №14. Действующее законодательство обязывает партийцев предложить занять освободившееся место занимавшему вторую строчку в тергруппе Владимиру Стругову.

Последний входит в команду спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина.