Челябинского вице-губернатора вызвали в суд

Сергея Сушкова пригласили в суд дать показания по делу Алексея Севастьянова о грантах на разведение коров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинского экс-омбудсмена Севастьянова задержали за мошенничество

Челябинского вице-губернатора Сергея Сушкова вызвали в Центральный райсуд свидетелем по делу бывшего уполномоченного по правам человека в области, экс-кандидата в главы региона Алексея Севастьянова. Как сообщил «URA.RU» обвиняемый, на следующее заседание 15 октября также приглашен представитель отдела минсельхоза, отвечающий за выделение грантов.

«Сегодня допрашивали юриста минсельхоза области Михаила Белова. Он не смог объяснить, почему ведомство решило провести проверку именно по моим документам. Прокурор предложил озвучить показания, которые он давал во время следствия, потому что было много противоречий с тем, что он говорил в суде. Белов признался, что показания следователю не давал, что они были распечатаны следователем заранее, а он только подписал. Теперь суд вызвал в качестве свидетелей Сушкова и начальника отдела минсельхоза», — сказал Севастьянов.

По словам обвиняемого, в его деле показания двух потерпевших и одного свидетеля повторяют друг друга слово в слово, включая опечатки и пунктуацию.

Бывшего омбудсмена обвиняют в попытке обманным путем получить субсидию в три миллиона рублей на развитие фермерского хозяйства. Сам он уверяет, что собирался построить молочную ферму. Но после отказа минсельхоза в выделении субсидии свернул проект.

Накануне передачи материалов уголовного дела в суд Севастьянов заявился на выборы губернатора от партии «Гражданская сила». Выборы выиграл врио главы региона Алексей Текслер, а экс-омбудсмен занял последнее место с результатом в 3,2%.

Михаил Белов сказал, что следователи заранее составили за него протокол его же допроса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU