В деле о взятках бывшего замгубернатора Зауралья появился новый фигурант

Бывший заместитель губернатора обвиняется в получении взяток на 27 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель в сфере строительства дорог обвиняется в даче взятки бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову. Бизнесмен не признает вину, поэтому его дело рассмотрит суд, сообщает прокуратура Курганской области.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем двух организаций, передал бывшему заместителю губернатора в качестве взятки часть денежных средств в сумме 50 тысяч рублей. Всего предполагалось передать 210 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Отмечается, что с помощью полученных средств Ванюков оплатил кредиторскую задолженность за ряд выполненных дорожных работ.

Свою вину обвиняемый не признает. Ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 60-кратного размера взятки. Двум другим фигурантам дела, которые сами заявили о даче взятки, уголовное преследование не грозит.

Экс-замгубернатора Зауралья Ванюков обвиняется в получении четырех взяток, три из которых он признал. Ему грозит до 22,5 лет лишения свободы. Материалы дела поступили в Курганский городской суд. Судья пока не назначен.