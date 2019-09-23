Источник: дело бывшего вице-губернатора Зауралья готовятся передать в суд

Расследование уголовного дела бывшего замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова близится к завершению, его уже готовятся передать в суд. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники, знакомые с ситуацией.
«В ближайшее время должны утвердить обвинительное заключение, дело будет передано в суд», — заявил инсайдер. В следственном управлении СК России по Курганской области от комментариев по делу Ванюкова отказались, заявив лишь, что следствие продолжается.
Вместе с тем, 23 сентября в Курганский городской суд поступило ходатайство следствия о продлении ареста для Ванюкова еще на месяц, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда. Если ходатайство удовлетворят, бывшего вице-губернатора оставят за решеткой до 28 октября. Общий срок ареста для него составит 11 месяцев. По словам собеседника агентства, просьба о продлении ареста подтверждает тот факт, что следственные мероприятия уже практически завершены: ранее срок заключения в СИЗО для экс-чиновника всегда продлевали сразу на два месяца.
Ванюков был задержан в ноябре 2018 года по подозрению в получении взятки от депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна. Взятка, вменяемая экс-чиновнику, связана с деятельностью компании Бабаяна «Транзит». С этой организацией в 2017 году был заключен многомиллионный госконтракт на строительство дороги. Позже в уголовном деле появились новые эпизоды о взятках, полученных Ванюковым от других бизнесменов. В конце мая Бабаяна выпустили из СИЗО под домашний арест.