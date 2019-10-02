Мать 18-летнего уральца, которому не смогли помочь врачи, просит помощи у Путина

Мать 18-летнего курганца, пациента Тюменского федерального центра нейрохирургии, Любовь Михайлова записала обращение к президенту России Владимиру Путину с надеждой на срочную медпомощь. Видео опубликовано на странице ее сына в социальной сети «ВКонтакте».
«Врачи ФЦН выписали нас из больницы, несмотря на тяжелое состояние сына — оно сейчас полукоматозное. Сказали, не их профиль. Направили в Курган оформлять квоту в Центр онкологии и радиологии в Санкт-Петербурге», — сообщила «URA.RU» Любовь Михайлова. По ее мнению, медики существенно затянули срок госпитализации сына, в это время болезнь стремительно прогрессировала. Сейчас она просит только одного — чтобы им помогли как можно быстрее попасть в Санкт-Петербург на лечение.
Диагноз опухоль головного мозга был поставлен в Кургане 3 июля. Врачи сообщили, что операция будет опасной из-за сложного расположения образования, срочно нужно провести биопсию, начать лечение. В тюменском ФЦН Михайловы оказались 8 августа, но их отправили обратно за квотой на биопсию. Документы отнесли 9 августа, а оформлять их начали только 28 августа.
В департаменте здравоохранения Курганской области отметили, что передали документы в тюменский ФЦН в день обращения, однако лечебное учреждение затянуло сроки. «Ответ пришел 21 августа и пригласили на госпитализацию 24 сентября. Сейчас врачи провели консилиум и сделали заключение, что операция невозможна», — рассказала начальник управления курганского депздрава Татьяна Севастьянова. В Тюменском центре нейрохирургии ситуацию пока не прокомментировали.