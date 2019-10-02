01 октября 2019
30 сентября 2019

На пост главы зауральского города претендуют шесть кандидатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с директором департамента промышленности Саносяном Андреем. Курган, портрет, ермишкин виктор
Виктора Ермишкина считают фаворитом среди претендентовФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конкурсная комиссия по определению главы Шадринска Курганской области приняла документы от шести претендентов на пост. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Прием документов завершился 30 августа, в списке желающих возглавить город числится шесть человек», — говорится в сообщении. Среди них гендиректор ООО «Мирабилис», депутат Шадринской городской думы Михаил Богданов, первый заместитель главы администрации Шадринска Виктор Ермишкин, главный специалист административно-технический инспекции мэрии города Игорь Залящин, индивидуальный предприниматель Валерий Мурзин, а также менеджер Юрий Поникаровских и директор МП «КБО» Александр Хомяков. По итогам работы комиссии в середине октября новый глава города будет избран на пять лет.

С начала 2014 года, после ухода бывшего главы Шадринска Алексея Кокорина на пост губернатора региона, пост главы занимает Людмила Новикова. Ранее она заявляла, что не планирует вновь претендовать на должность мэра.

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© Служба новостей «URA.RU»
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