На пост главы зауральского города претендуют шесть кандидатов

Виктора Ермишкина считают фаворитом среди претендентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конкурсная комиссия по определению главы Шадринска Курганской области приняла документы от шести претендентов на пост. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Прием документов завершился 30 августа, в списке желающих возглавить город числится шесть человек», — говорится в сообщении. Среди них гендиректор ООО «Мирабилис», депутат Шадринской городской думы Михаил Богданов, первый заместитель главы администрации Шадринска Виктор Ермишкин, главный специалист административно-технический инспекции мэрии города Игорь Залящин, индивидуальный предприниматель Валерий Мурзин, а также менеджер Юрий Поникаровских и директор МП «КБО» Александр Хомяков. По итогам работы комиссии в середине октября новый глава города будет избран на пять лет.

С начала 2014 года, после ухода бывшего главы Шадринска Алексея Кокорина на пост губернатора региона, пост главы занимает Людмила Новикова. Ранее она заявляла, что не планирует вновь претендовать на должность мэра.