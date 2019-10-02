Илья Марков с 2012 года руководил ЦК «Урал» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил нового руководителя городского управления культуры. Как и прогнозировало «URA.RU», ответственный пост занял директор ЦК «Урал» Илья Марков.

О своем решении Высокинский сообщил в эфире «Эха Москвы». По словам мэра, Марков приступил к выполнению обязанностей 1 октября. При этом на сайте администрации информации о новом начальнике управления еще нет.

Марков окончил факультет звукорежиссуры Уральской государственной консерватории, возглавлял ЦК «Урал» с 2012 года. Как сообщало «URA.RU», кандидатуру Маркова мэру перед увольнением предложила экс-начальник управления культуры Татьяна Ярошевская. По словам источников, Ярошевская описывала кандидата как специалиста, который понимает принципы работы системы.

Сама Ярошевская после 15 лет руководства управлением культуры Екатеринбурга стала исполнительным директором МХАТ имени Горького в Москве.