Высокинский выбрал нового начальника управления культуры Екатеринбурга

Управление культуры Екатеринбурга возглавит директор ЦК «Урал» Илья Марков, сообщил «URA.RU» источник в администрации города. Его кандидатура согласована мэром Александром Высокинским по итогам индивидуальной беседы с кандидатом.
Его кандидатуру предложила Высокинскому перед увольнением экс-начальник управления культуры Екатеринбурга Татьяна Ярошевская. Одним из основных аргументов было «понимание Марковым принципа работы системы и сохранение заданного курса работы», — цитирует источник агентства аргументацию Ярошевской. По информации «URA.RU», назначение Маркова поддержала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, экс-министр культуры Павел Креков был в курсе дискуссии, но не лоббировал конкретного кандидата. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не ответил на звонок «URA.RU».
Основным конкурентом на должность главы управления культуры считался замдиректора свердловского мультимедийного парка «Россия — Моя история» Андрей Зуев. «Ознакомившись с его послужным списком, мэр принял решение такому человеку не доверять», — знает источник. Известно, что Зуев ранее работал Центр культуры «Верх-Исетский».
Марков закончил факультет звукорежиссуры Уральской государственной консерватории, работал в Доме актера. В 2008 году он возглавил Городской дом музыки», с 2012 года он возглавляет ЦК «Урал».