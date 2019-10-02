Свердловский депутат попросил владельца Facebook соблюдать российские законы

Закон об обязательном открытии представительств соцсетей в России будет принят в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству во внутренние дела России направила обращение в адрес создателя Facebook Марка Цукерберга с предложением создать на территории РФ официальное юридическое представительство социальной сети.

Как заявил «URA.RU» член комиссии, свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских, отсутствие такого представительства ставит под вопрос легитимность работы Facebook в нашей стране. «В российском законодательстве есть ряд норм, обязывающих удалять из соцсетей экстремистский контент. Ближайшее представительство социальной сети находится в Европе, и на него не распространяется наше законодательство. Это усложняет взаимоотношение Facebook с государством», — подчеркнул парламентарий.

Альшевских напомнил, что весной 2019 года Госдума приняла в первом чтении разработанный им законопроект, обязывающий все иностранные социальные сети иметь постоянно действующие официальные представительства в России. В ближайшее время депутат поднимет вопрос о скорейшем рассмотрении документа во втором и третьем чтениях.