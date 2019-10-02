Экс-депутата Екатеринбурга обвинили в мошенничестве с деньгами пайщиков

Игорь Плаксин владел одним из крупнейших строительных бизнесов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уголовное дело о мошенничестве при строительстве жилого комплекса «Первый Николаевский» в Екатеринбурге перестало быть бесфигурантным. Как сообщил «URA.RU» один из потерпевших пайщиков, силовики предъявили обвинения в нарушении закона бывшему депутату гордумы, директору «Уралэнергостройкомплекса» Игорю Плаксину.

Уголовное дело касается и других строек, которые не смогли закончить компании, связанные с Плаксиным: ЖК «Новый Уктус», ЖК «На Постовского». Как сообщало «URA.RU», в результате действий бизнеса сотни екатеринбургских пайщиков остались без жилья и денег.

Глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал «URA.RU», что расследованием уголовного дела о обмане пайщиков занимается Главное следственное управление областного главка.

Оперативно дозвониться до Игоря Плаксина не удалось — он не взял трубку.

Напомним, в начале 2019 года Игорь Плаксин едва не был признан банкротом. «Примсоцбанк» требовал через арбитраж признать предпринимателя неплатежеспособным из-за долга в 300 млн рублей, однако затем стороны сумели прийти к мировому соглашению.