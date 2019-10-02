В ХМАО оппозиция решила объединиться, чтобы помитинговать на беспроигрышную тему

В Кондинском районе жители недовольны размером платы за отопление Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кондинском районе ХМАО оппозиционные политические партии собираются провести акцию протеста против высокой платы за отопление. Об этом «URA.RU» сообщил один из организаторов митинга и депутат из поселка Междуреченский Виктор Малышев.

«В Кондинском районе высокая стоимость гигакалории — 4700 рублей. И хотя котельные переводятся на работу с нефти на щепу, это никаким образом не сказывается на ценообразовании. Поэтому все оппозиционные партии хотят провести акцию протеста — и КПРФ, и ЛДПР, и «справедливороссы», — заявил Малышев.

Глава Кондинского района Анатолий Дубовик в беседе с корреспондентом «URA.RU» сообщил, что установка тарифа за стоимость гигакалории не входит в компетенцию его администрации. «Такие решения принимаются на уровне региональной службы по тарифам. В Кондинском районе сейчас идет модернизация котельных и их перевод на твердое топливо. Этот процесс требует времени. Но мы планируем к началу следующей зимы на три года заморозить тарифы на тепло и не повышать их в течение этого времени», — прокомментировал ситуацию мэр. Он также добавил, что привык к различным акциям, которые устраивает оппозиция.