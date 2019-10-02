Игорь Мешков (справа) назначен заместителем гендиректора корпорации УВЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец Игорь Мешков назначен заместителем гендиректора по персоналу корпорации «Уралагонзавод», в которую входят десятки заводов Урала. При этом он остался в должности советника помощника президента РФ Владимира Ушакова, который возглавляет оргкомитет по проведению саммитов ШОС и БРИКС-2020, сообщил «URA.RU» источник в УВЗ.

«Решением совета директоров УВЗ Мешков назначен заместителем гендиректора по персоналу (кадрам и социальной политике) всей корпорации. Он сохранил за собой должность советника помощника президента на общественных началах. У Мешкова серьезные связи на Старой площади [в администрации президента]. Для УВЗ это большое усиление», — добавил собеседник.

По данным «URA.RU», назначение пролоббировал первый заместитель гендиректора Ростеха (куда входит УВЗ) Владимир Артяков, давний друг главы госкорпорации Сергея Чемезова.

Официальный сайт корпорации УВЗ закрыт на реконструкцию. В пресс-службе Ростеха сообщили, что дают комментарии по письменному запросу. Он отправлен.

Игорь Мешков родился 13 ноября 1985 года. В 2009 окончил Челябинский военный автомобильный институт. В 2011 году — институт ФСБ России. С 2015 работал советником по безопасности в корпорации УВЗ. Затем пошел на повышение — назначен советником председателя совета директоров УВЗ Владимира Артякова. В 2018 году стал советником Юрия Ушакова.

В корпорацию УВЗ входят десятки предприятий, в том числе свердловские «УралВагонЗавод» и «Уралтрансмаш», зауральский «Курганмашзавод», челябинские «ЧТЗ-Уралтрак» и «Электромашина» и другие.