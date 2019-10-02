Гражданская война в Ливии длится с 2011 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

За время вооруженного конфликта в Ливии, который длится с 2011 года, на территории активных боевых действий погибли 15 наемников из Свердловской области. Всего, по неподтвержденным данным, в ходе гражданской войны на севере Африки погибли 35 россиян, некоторые из них воевали на стороне ополченцев Донбасса.

«Всего из [Свердловской] области [погибли] 15 человек, а со всей страны, нам сказали, 35», — приводит «Медуза» слова знакомого погибших в Ливии уроженцев Екатеринбурга. Речь идет об участниках одной из частных военных компаний (ЧВК) — 38-летнем ветеране войны в Чечне Артеме Невьянцеве и Игнате Боричеве, которые ранее якобы служили в составе добровольческих батальонов Донбасса.

Собеседник, близкий к руководству ЧВК «Вагнер», сообщил изданию, что тела погибших пока не перевозят в Россию из-за внутриполитической ситуации. «Еще не прошли волнения после выборов [в Мосгордуму]: люди переживают, так что тела там еще в Ливии в холодильниках полежат», — сказал он.

Гражданская война в Ливии идет с 2011 года. С момента свержения диктатора Муамарра Каддафи в стране так и не установилась центральная власть. Запад страны контролируется Правительством национального согласия, которое признало ООН, а восток и часть юга — Ливийской национальной армией. Предполагалось, что Россия в этом конфликте приняла сторону ЛНА.